Главная Новости Харькова Медицина Женщине в Харькове по ошибке удалили грудь
23.07.2021  11:21   

Женщине в Харькове по ошибке удалили грудь

В Харькове женщине без предупреждения удалили грудь. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на канал «Украина 24».

Женщине удалили грудь без ее согласия. Новости Харькова
 
Еще в 2018 году у харьковчанки обнаружили подозрение на злокачественную опухоль молочной железы. Медики должны были провести хирургическое вмешательство для взятия анализа на гистологию, однако все закончилось иначе.
 
Женщина очнулась после наркоза без одной груди. Пациентка давала письменное согласие только лишь на сдачу анализа. Про удаление молочной железы речь не шла. После операции женщина потребовала у медцентра вернуть ей удаленную железу для последующего исследования на гистологию в другом медучреждении. Однако медики не пошли ей навстречу и не вернули удаленную грудь.
 
В клинике женщине пообещали выполнить за свои средства реконструкцию молочной железы, но она до сих пор остается без имплантации.  В итоге пострадавшая потребовала от медучреждения компенсацию морального ущерба в размере 5 миллион гривен. А правоохранители возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей медработниками.
 
Ранее РЕДПОСТ писал о том в каких случаях нужна операция на уздечке языка и как она проходит
Источник:   УНИАН
 Тэги:  харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.07 Культура и Туризм Площадь Архитекторов в Харькове (фото)   29.07 Культура и Туризм Зеркальная струя в Харькове (фото)   28.07 Культура и Туризм Исторический музей в Харькове (фото)  
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 