23.07.2021 11:21

Женщине в Харькове по ошибке удалили грудь

В Харькове женщине без предупреждения удалили грудь. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на канал «Украина 24».

Еще в 2018 году у харьковчанки обнаружили подозрение на злокачественную опухоль молочной железы. Медики должны были провести хирургическое вмешательство для взятия анализа на гистологию, однако все закончилось иначе.

Женщина очнулась после наркоза без одной груди. Пациентка давала письменное согласие только лишь на сдачу анализа. Про удаление молочной железы речь не шла. После операции женщина потребовала у медцентра вернуть ей удаленную железу для последующего исследования на гистологию в другом медучреждении. Однако медики не пошли ей навстречу и не вернули удаленную грудь.

В клинике женщине пообещали выполнить за свои средства реконструкцию молочной железы, но она до сих пор остается без имплантации. В итоге пострадавшая потребовала от медучреждения компенсацию морального ущерба в размере 5 миллион гривен. А правоохранители возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей медработниками.

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