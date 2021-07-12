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12.07.2021  12:39   

Пластика уздечки языка: в каких случаях нужна операция и как она проходит

Уздечка языка – особая складка слизистой оболочки, тянущаяся от середины языка к основанию десен. Она служит для крепления языка у нижней части ротовой полости и при нормальном развитии организма никак не ощущается человеком.

Пластика уздечки языка: в каких случаях нужна операция и как она проходит

Однако нередки случаи патологии – укорочение уздечки может приносить массу дискомфорта в повседневной жизни. В таких случаях может понадобиться пластика уздечки языка

В каких случаях стоит задуматься о пластике?

При неправильном развитии уздечки языка его подвижность может быть сильно ограничена. Из-за этого взрослые и дети могут сталкиваться с: 
 
  • смещением зубных рядов;
  • изменением формы лица, деформацией улыбки;
  • затруднением дыхания;
  • нарушениями речи;
  • быстрым уставанием при говорении, пережевывании пищи.  
При наличии такой симптоматики, безусловно, есть смысл задуматься о хирургическом вмешательстве, предварительно убедившись в отсутствии противопоказаний к операции.
 

Что является противопоказаниями к хирургическому вмешательству?

Пластика уздечки языка противопоказана людям с:
  • кариесом и другими заболеваниями полости рта;
  • острыми инфекционными заболеваниями; 
  • болезнями крови;
  • онкологией;
  • остиомиелитом;
  • проблемами, связанными с нервной системой. 

Подготовка, ход операции и послеоперационный период

Пластика уздечки языка – несложная операция, которую можно отнести к разряду косметических. Все, что потребуется от пациента накануне – плотно поесть, ведь в первые часы после операции при пережевывании пищи будет возникать дискомфорт. 
 
Сама операция проводится под местной анестезией - при помощи шприца анестетик вводится вглубь тканей. Дальнейшее отсекание участка уздечки проводится скальпелем либо лазером (второй вариант наиболее быстрый и безболезненный).  После удаления лишнего лоскута тканей хирург формирует правильное положение уздечки в полости рта. Вся процедура занимает от 15 до 30 минут.
 
После завершения операции пациенту следует придерживаться нескольких простых правил:
 
  • не употреблять пищу и не пить в течение нескольких часов; 
  • избегать горячего питья в первые сутки после операции;
  • до момента полного заживления ранки не употреблять острую, жирную, соленую и жесткую пищу;
  • использовать антисептики, назначенные врачом, в течение 3-4 дней после операции. 
Поскольку довольно часто пластика уздечки языка проводится в раннем возрасте, стоит отметить, что маленькие дети переносят операцию значительно легче взрослых. Практически сразу после хирургического вмешательства младенцев можно прикладывать груди, а полное заживление тканей у малышей происходит всего за пару дней. 
 
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