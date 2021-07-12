12.07.2021 12:39

Пластика уздечки языка: в каких случаях нужна операция и как она проходит

Уздечка языка – особая складка слизистой оболочки, тянущаяся от середины языка к основанию десен. Она служит для крепления языка у нижней части ротовой полости и при нормальном развитии организма никак не ощущается человеком.

Однако нередки случаи патологии – укорочение уздечки может приносить массу дискомфорта в повседневной жизни. В таких случаях может понадобиться пластика уздечки языка.

В каких случаях стоит задуматься о пластике?

При неправильном развитии уздечки языка его подвижность может быть сильно ограничена. Из-за этого взрослые и дети могут сталкиваться с:

смещением зубных рядов;

изменением формы лица, деформацией улыбки;

затруднением дыхания;

нарушениями речи;

быстрым уставанием при говорении, пережевывании пищи.

При наличии такой симптоматики, безусловно, есть смысл задуматься о хирургическом вмешательстве, предварительно убедившись в отсутствии противопоказаний к операции.

Что является противопоказаниями к хирургическому вмешательству?

Пластика уздечки языка противопоказана людям с:

кариесом и другими заболеваниями полости рта;

острыми инфекционными заболеваниями;

болезнями крови;

онкологией;

остиомиелитом;

проблемами, связанными с нервной системой.

Подготовка, ход операции и послеоперационный период

Пластика уздечки языка – несложная операция, которую можно отнести к разряду косметических. Все, что потребуется от пациента накануне – плотно поесть, ведь в первые часы после операции при пережевывании пищи будет возникать дискомфорт.

Сама операция проводится под местной анестезией - при помощи шприца анестетик вводится вглубь тканей. Дальнейшее отсекание участка уздечки проводится скальпелем либо лазером (второй вариант наиболее быстрый и безболезненный). После удаления лишнего лоскута тканей хирург формирует правильное положение уздечки в полости рта. Вся процедура занимает от 15 до 30 минут.

После завершения операции пациенту следует придерживаться нескольких простых правил:

не употреблять пищу и не пить в течение нескольких часов;

избегать горячего питья в первые сутки после операции;

до момента полного заживления ранки не употреблять острую, жирную, соленую и жесткую пищу;

использовать антисептики, назначенные врачом, в течение 3-4 дней после операции.

Поскольку довольно часто пластика уздечки языка проводится в раннем возрасте, стоит отметить, что маленькие дети переносят операцию значительно легче взрослых. Практически сразу после хирургического вмешательства младенцев можно прикладывать груди, а полное заживление тканей у малышей происходит всего за пару дней.