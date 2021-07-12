12.07.2021 12:39
Пластика уздечки языка: в каких случаях нужна операция и как она проходит
Уздечка языка – особая складка слизистой оболочки, тянущаяся от середины языка к основанию десен. Она служит для крепления языка у нижней части ротовой полости и при нормальном развитии организма никак не ощущается человеком.
Однако нередки случаи патологии – укорочение уздечки может приносить массу дискомфорта в повседневной жизни. В таких случаях может понадобиться пластика уздечки языка.
В каких случаях стоит задуматься о пластике?
При неправильном развитии уздечки языка его подвижность может быть сильно ограничена. Из-за этого взрослые и дети могут сталкиваться с:
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смещением зубных рядов;
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изменением формы лица, деформацией улыбки;
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затруднением дыхания;
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нарушениями речи;
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быстрым уставанием при говорении, пережевывании пищи.
При наличии такой симптоматики, безусловно, есть смысл задуматься о хирургическом вмешательстве, предварительно убедившись в отсутствии противопоказаний к операции.
Что является противопоказаниями к хирургическому вмешательству?
Пластика уздечки языка противопоказана людям с:
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кариесом и другими заболеваниями полости рта;
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острыми инфекционными заболеваниями;
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болезнями крови;
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онкологией;
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остиомиелитом;
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проблемами, связанными с нервной системой.
Подготовка, ход операции и послеоперационный период
Пластика уздечки языка – несложная операция, которую можно отнести к разряду косметических. Все, что потребуется от пациента накануне – плотно поесть, ведь в первые часы после операции при пережевывании пищи будет возникать дискомфорт.
Сама операция проводится под местной анестезией - при помощи шприца анестетик вводится вглубь тканей. Дальнейшее отсекание участка уздечки проводится скальпелем либо лазером (второй вариант наиболее быстрый и безболезненный). После удаления лишнего лоскута тканей хирург формирует правильное положение уздечки в полости рта. Вся процедура занимает от 15 до 30 минут.
После завершения операции пациенту следует придерживаться нескольких простых правил:
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не употреблять пищу и не пить в течение нескольких часов;
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избегать горячего питья в первые сутки после операции;
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до момента полного заживления ранки не употреблять острую, жирную, соленую и жесткую пищу;
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использовать антисептики, назначенные врачом, в течение 3-4 дней после операции.
Поскольку довольно часто пластика уздечки языка проводится в раннем возрасте, стоит отметить, что маленькие дети переносят операцию значительно легче взрослых. Практически сразу после хирургического вмешательства младенцев можно прикладывать груди, а полное заживление тканей у малышей происходит всего за пару дней.
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