ДТП в центре Харькова: На проспекте Науки разбились авто полиции и легковушка (видео)

Появилась запись момента аварии на перекрестке в центре Харькова.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харкове произошло дорожно-транспортное происшествие.
Не сбавляя скорости на перекрестке столкнулись служебное авто полийцейских и легковой автомобиль.
Авария произошла в центре Харькова на проспекте Науки возле памятника основателю города.
Напомним, ранее мы писали о масштабном ДТП с участием полицейского автомобиля.
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