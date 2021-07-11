Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ДТП в центре Харькова: На проспекте Науки разбились авто полиции и легковушка (видео)
11.07.2021  12:45   

ДТП в центре Харькова: На проспекте Науки разбились авто полиции и легковушка (видео)

Появилась запись момента аварии на перекрестке в центре Харькова.


РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харкове произошло дорожно-транспортное происшествие.

Не сбавляя скорости на перекрестке столкнулись служебное авто полийцейских и легковой автомобиль. 

Авария произошла в центре Харькова на проспекте Науки возле памятника основателю города.

Напомним, ранее мы писали о масштабном ДТП с участием полицейского автомобиля.

Тэги:  дтп, аварии, харьков, авто полиции
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