11.07.2021 18:56 Дмитрий Колоней

В Харькове утром в понедельник 8-й трамвай изменит маршрут: как он пойдет

В Харькове трамвай №8 не будет ходить по улице Кошкина с 9:30 до 15:00 12 июля 2021 года.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, движение трамваев по улице Кошкина, на участке между Московским проспектом и Плехановской улицей будет запрещено с 9:30 до 15:00 12 июля.

По информации Департаменте инфраструктуры, ограничения связаны с кронированием деревьев на этом участке.

Из-за этого запрета трамвай №8 на несколько часов и поменяет свой обычный маршрут.

Трамвай №8 утром в понедельник будет ходить так: разворотный круг «602 м/р» - Салтовское шоссе - пер. Салтовский - ул. Академика Павлова - пр. Московский - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Молодой Гвардии.

Напомним, ранее мы писали о том, что движение транспорта по Клочковскому спуску запрещено до 16 июля из-за монтажа Зоологического моста.