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11.07.2021  18:56   Дмитрий Колоней

В Харькове утром в понедельник 8-й трамвай изменит маршрут: как он пойдет

В Харькове трамвай №8 не будет ходить по улице Кошкина с 9:30 до 15:00 12 июля 2021 года.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, движение трамваев по улице Кошкина, на участке между Московским проспектом и Плехановской улицей будет запрещено с 9:30 до 15:00 12 июля.
 
По информации Департаменте инфраструктуры, ограничения связаны с кронированием деревьев на этом участке.
 
Из-за этого запрета трамвай №8 на несколько часов и поменяет свой обычный маршрут. 
 
Трамвай №8 утром в понедельник будет ходить так: разворотный круг «602 м/р» - Салтовское шоссе - пер. Салтовский - ул. Академика Павлова - пр. Московский - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Молодой Гвардии.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что движение транспорта по Клочковскому спуску запрещено до 16 июля из-за монтажа Зоологического моста.
 

 

Тэги:  движение, запрет, харьков, маршрут, трамвай 8
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