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11.07.2021  19:08   Дмитрий Колоней

Трагедия на воде: в Харькове утонул парень, спасая младшего друга

В Харькове погиб 17-летний подросток.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполицим, информаци о разыгравшейся трагедии на пляже по проспекту Тракторостроителей поступила в полицию 10 июля в 16:12.
 
17-летний парень с 14-летним другом плавали на надувном мяче в водоеме.
 
14-летний подросток соскользнул с мяча и начал тонуть. Старший товарищ кинулся ему на выручку, но сам ушел под воду.
 
Спасатели, дежурившие на пляже, спасли 14-летнего подростка, а тело его 17-летнего товарища 11 июля 2021 года обнаружила водолазная служба.
 
Следователями отдела полиции № 2 Харьковского РУП № 2 информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
 
Все обстоятельства трагедии устанавливаются.
 
Нпмгним, что ранее мы писали, что на Немышлянском карьере найдено тело утонувшкего 16-летнего парня.
Источник:   ГУ Нацполиции
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