11.07.2021 19:08 Дмитрий Колоней

Трагедия на воде: в Харькове утонул парень, спасая младшего друга

В Харькове погиб 17-летний подросток.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполицим, информаци о разыгравшейся трагедии на пляже по проспекту Тракторостроителей поступила в полицию 10 июля в 16:12.

17-летний парень с 14-летним другом плавали на надувном мяче в водоеме.

14-летний подросток соскользнул с мяча и начал тонуть. Старший товарищ кинулся ему на выручку, но сам ушел под воду.

Спасатели, дежурившие на пляже, спасли 14-летнего подростка, а тело его 17-летнего товарища 11 июля 2021 года обнаружила водолазная служба.

Следователями отдела полиции № 2 Харьковского РУП № 2 информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Нпмгним, что ранее мы писали, что на Немышлянском карьере найдено тело утонувшкего 16-летнего парня.