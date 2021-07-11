11.07.2021 19:11

Ракетоплан Unity компании Virgin Galactic совершил свой первый коммерческий суборбитальный полет с туристом на борту (видео)

11 июля, компания Virgin Galactic, принадлежащая братскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, совершила свой первый туристический космический полет. На борту находился и сам владелец компании Брэнсон.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт компании. Ракетоплан VSS Unity стартовал около 17:30 по киевскому времени из космопорта «Америка» в штате Нью-Мексико. Он совершит суборбитальный полет, поднявшись на высоту более 86 километров.

Ракетоплан поднялся в небо вместе с самолетом-носителем, внутри которого находился экипаж. Когда ракетоплан достиг высоты 14 124 метра, самолет-носитель отсоединится от него и с помощью собственного двигателя поднимется на высоту более 80 километров.

Всего весь полет длился чуть более часа, а в состоянии невесомости экипаж находился всего 5-6 минут. Время самостоятельного полета ракетоплана составила 15 минут.

Вместе с Брэнсоном на борту корабля находились главная инструктор астронавтов Бетт Мозес, главный инженер Колин Беннетт и вице-президент по государственным делам и исследованиям Сириша Банлда. Управляли ракетопланом опытные пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи.