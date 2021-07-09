Монтаж Зоологического моста: когда перекроют спуск и как пойдут маршрутки

Движение транспорта по Клочковскому спуску будет запрещено 8 дней.
С 8.00 9 июля по 8.00 16 июля запрещается движение по Клочковскому спуску, на участке от площади Свободы до проспекта Независимости и на участке от улицы Клочковской до проспекта Независимости, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Городскую диспетчерскую службу 15-62.
Запрет связан с с необходимостью проведения ООО «Престиж Строй Сервис» работ по сборке металлоконструкции моста по Клочковскому спуску, уточнили в Департамента инфраструктуры горсовета.
Объезд закрытого участка будет организован по проспекту Независимости, проспекту Науки и другим прилегающим улицам.
Также в указанный период изменится движение пассажирского транспорта.
Движение автобусов будет организовано следующим образом:
-№№97е, 270: ст. м. «Госпром» – площадь Свободы – пр. Науки – просп. Независимости – спуск Клочковский и далее по маршруту.
Ранее РЕДПОСТ писал, что на Зоологическом мосту идут работы по монтажу частей конструкции моста.
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