09.07.2021 13:25

Монтаж Зоологического моста: когда перекроют спуск и как пойдут маршрутки

Движение транспорта по Клочковскому спуску будет запрещено 8 дней.



// РЕДПОСТ

С 8.00 9 июля по 8.00 16 июля запрещается движение по Клочковскому спуску, на участке от площади Свободы до проспекта Независимости и на участке от улицы Клочковской до проспекта Независимости, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Городскую диспетчерскую службу 15-62.

Запрет связан с с необходимостью проведения ООО «Престиж Строй Сервис» работ по сборке металлоконструкции моста по Клочковскому спуску, уточнили в Департамента инфраструктуры горсовета.



Объезд закрытого участка будет организован по проспекту Независимости, проспекту Науки и другим прилегающим улицам.



Также в указанный период изменится движение пассажирского транспорта.



Движение автобусов будет организовано следующим образом:



-№№97е, 270: ст. м. «Госпром» – площадь Свободы – пр. Науки – просп. Независимости – спуск Клочковский и далее по маршруту.

Ранее РЕДПОСТ писал, что на Зоологическом мосту идут работы по монтажу частей конструкции моста.