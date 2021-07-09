Кровь на асфальте: в Харькове разбилась женщина, выпав из окна высотки (фото)

О трагедии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - чрезвычайное присшествие.
Трагедия разыгралась на Велозаводской улице, 30а. Здесь из окна четвертого этажа высотного здания выпала женшина, погибла на месте.
Напомним, ранее мы писали о самоубийстве женщины на Салтовке.
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Интересы могут быстро вспыхивать и также быстро гаснуть, мешая довести хотя бы одно дело до конца. Собрав все силы в кулак, сосредоточьтесь на решении самой важной задачи.
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