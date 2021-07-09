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09.07.2021  20:22   

Кровь на асфальте: в Харькове разбилась женщина, выпав из окна высотки (фото)

О трагедии в Харькове сообщают очевидцы.

В Харькове разбилась женщина, выпав из окна. Новости Харькова

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - чрезвычайное присшествие.

Трагедия разыгралась на Велозаводской улице, 30а. Здесь из окна четвертого этажа высотного здания выпала женшина, погибла на месте.

По информации соседей, это было самоубийство.
 
 
Это неблагополучная квартира с вечными проблемами - горела, было убийство, принадлежала алкоголикам, которых уже нет в живых. Сейчас живут такие же неблагополучные квартиросъёмщики.
 
"Выпала бабушка (75 лет) случайно, перекинулась через поручень квартиры на пятом этаж, но успела ухватиться. Мы вызвали МЧС, но пока они доехали бабушка, к сожалению, сорвалась".
 
В Харькове разбилась женщина, выпав из окна. Новости Харькова

В Харькове разбилась женщина, выпав из окна. Новости Харькова

Напомним, ранее мы писали о самоубийстве женщины на Салтовке.   

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