09.07.2021 20:22

Кровь на асфальте: в Харькове разбилась женщина, выпав из окна высотки (фото)

О трагедии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - чрезвычайное присшествие.

Трагедия разыгралась на Велозаводской улице, 30а. Здесь из окна четвертого этажа высотного здания выпала женшина, погибла на месте.

По информации соседей, это было самоубийство.

Это неблагополучная квартира с вечными проблемами - горела, было убийство, принадлежала алкоголикам, которых уже нет в живых. Сейчас живут такие же неблагополучные квартиросъёмщики.

"Выпала бабушка (75 лет) случайно, перекинулась через поручень квартиры на пятом этаж, но успела ухватиться. Мы вызвали МЧС, но пока они доехали бабушка, к сожалению, сорвалась".

Напомним, ранее мы писали о самоубийстве женщины на Салтовке.