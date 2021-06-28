Самоубийство женщины в Харькове: информация полиции (ФОТО)

В Харькове стражи порядка уточнили информации о смерти женщины на Салтовке.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на пресс-службу ГУ Нацполиции, женщина, погибшая на Салтовке наложила на себя руки.
Пожилая харьковчанка покончила с собой, прыгнув из окна собственной квартиры на восьмом этаже.
Признаков насильственной смерти нет.
Напомним, что ранее мы писали о смерти женщины, упавшей из окна 8 этажа высотки сегодня, 28 июня 2021 года, на улице Валентиновской, 21 в Харькове.
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