Главная Новости Харькова Спорт Теннис. Почетная харьковчанка узнала свою соперницу в первом круге Уимблдона
28.06.2021  20:27   

Теннис. Почетная харьковчанка узнала свою соперницу в первом круге Уимблдона

Харьковчанка схлестнется с бельгийкой в стартовом раунде турнира Большого Шлема

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт WTA, в Лондоне состоялась жеребьевка первого круга женского Уимблдона.
 
Элина Свитолина (№5) получила на турнире третий номер посева. В первом круге почетная харьковчанка встретится с Элисон ван Эйтванк из Бельгии (№57). Поединок состоится 29 июня.
 
Ндинственный раз девушки встречлись в 2015 году, когда Свитолина обыграла бельгийку на турнире в Индиан-Уэллс.
 
Элина в восьмой раз выступит в основной сетке Уимблдона: свой лучший результат она показала в предыдущем розыгрыше, когда дошла до полуфинала.
 
В турнире Большого Шлема участвуют практически все сильнейшие теннисистки мира, кроме действующей чемпионки Симоны Халеп, которая пока не восстановилась после травмы.
 
Уимблдон пройдет с 28 июня по 10 июля.
 
Игра основной сетки в одиночном разряде начинается в понедельник, 28 июня. Игра в парном разряде начинается в среду, 30 июня, а в смешанном - в пятницу, 2 июля.
 
Это 134-й чемпионат Уимблдона. 
 
Общий призовой фонд Чемпионата в 2021 году составит 35 016 000 фунтов стерлингов. Чемпион в одиночном разряде выиграет 1 700 000 фунтов стерлингов, что составляет примерно 2,4 миллиона долларов.
 
Вместимость стадиона для центрального корта и корта №1 будет открыта на 50 процентов, в то время как меньшие выставочные площадки смогут открыться на 75 процентов.
  

 

Источник:   Сайт WTA
 Тэги:  теннис, свитолина, харьков, спорт, турнир, большой шлем, уимблдон
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