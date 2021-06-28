28.06.2021 20:27

Теннис. Почетная харьковчанка узнала свою соперницу в первом круге Уимблдона

Харьковчанка схлестнется с бельгийкой в стартовом раунде турнира Большого Шлема

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт WTA, в Лондоне состоялась жеребьевка первого круга женского Уимблдона.

Элина Свитолина (№5) получила на турнире третий номер посева. В первом круге почетная харьковчанка встретится с Элисон ван Эйтванк из Бельгии (№57). Поединок состоится 29 июня.

Ндинственный раз девушки встречлись в 2015 году, когда Свитолина обыграла бельгийку на турнире в Индиан-Уэллс.

Элина в восьмой раз выступит в основной сетке Уимблдона: свой лучший результат она показала в предыдущем розыгрыше, когда дошла до полуфинала.

В турнире Большого Шлема участвуют практически все сильнейшие теннисистки мира, кроме действующей чемпионки Симоны Халеп, которая пока не восстановилась после травмы.

Уимблдон пройдет с 28 июня по 10 июля.

Игра основной сетки в одиночном разряде начинается в понедельник, 28 июня. Игра в парном разряде начинается в среду, 30 июня, а в смешанном - в пятницу, 2 июля.

Это 134-й чемпионат Уимблдона. Общий призовой фонд Чемпионата в 2021 году составит 35 016 000 фунтов стерлингов. Чемпион в одиночном разряде выиграет 1 700 000 фунтов стерлингов, что составляет примерно 2,4 миллиона долларов. Вместимость стадиона для центрального корта и корта №1 будет открыта на 50 процентов, в то время как меньшие выставочные площадки смогут открыться на 75 процентов. Напомним, ранее мы писали о выступлении почетной харьковчанки на турнире Большого шлема во Франции