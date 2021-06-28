Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ДТП: Под Харьковом машину крепко кинуло поперек трассы и выбросило с нее (ВИДЕО)
28.06.2021  21:05   

ДТП: Под Харьковом машину крепко кинуло поперек трассы и выбросило с нее (ВИДЕО)

Об аварии в пригороде Харькова сообщают очевидцы.


РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, под Харьковом произошло ДТП.

Автомобиль, мчавшийся по трассе Харьков-Чугуев, потерял управление, случайно зацепив колесами обочину.

В результате машину развернуло поперек дороги и она, после того, как пересекла ее, понеслась по зелени между полосами, чудом не вылетев на встречку.

Водителю удалось вернуть авто на траву, где машина и остановилась.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Напомним, ранее мы писали, что в Харькове автомобиль с курсантами МВД вылетел в кювет.

Тэги:  дтп, авария, харьков, потерял управление
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