28.06.2021 21:05

ДТП: Под Харьковом машину крепко кинуло поперек трассы и выбросило с нее (ВИДЕО)

Об аварии в пригороде Харькова сообщают очевидцы.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, под Харьковом произошло ДТП.

Автомобиль, мчавшийся по трассе Харьков-Чугуев, потерял управление, случайно зацепив колесами обочину.

В результате машину развернуло поперек дороги и она, после того, как пересекла ее, понеслась по зелени между полосами, чудом не вылетев на встречку.

Водителю удалось вернуть авто на траву, где машина и остановилась.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Напомним, ранее мы писали, что в Харькове автомобиль с курсантами МВД вылетел в кювет.