25.06.2021 09:50

ДТП: в Харькове автомобиль с курсантами МВД вылетел в кювет (ВИДЕО, ФОТО)

Вечером 24 июня на Садовопарковой водитель не справился с управлением и авто слетело в кювет.



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Около одиннадцати часов вечера 24 июня произошла авария на улице Садовопарковой, 6 в Харькове, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Водитель автомобиля Mazda МХ 6 не справился с управлением и машина вылетела в кювет.

По словам очевидцев, в автомобиле находились курсанты МВД, за рулем был парень 2003 года рождения.

В интернет выложили момент аварии с записи регистратора Mazda. Видно, как на большой скорости водитель потерял управление, машина виляла по дороге, а потом слетела в кювет.

После аварии водитель и пассажиры самостоятельно выбрались из салона, машина разбита в хлам.

Очевидцы утверждают, что в ДТП пострадали пешеходы – там были мама с дочкой, у ребенка перелом стопы. Девочку увезли в неотложку.

Официальная информация уточняется.