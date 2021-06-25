Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ДТП: в Харькове автомобиль с курсантами МВД вылетел в кювет (ВИДЕО, ФОТО)
25.06.2021  09:50   

ДТП: в Харькове автомобиль с курсантами МВД вылетел в кювет (ВИДЕО, ФОТО)

Вечером 24 июня на Садовопарковой водитель не справился с управлением и авто слетело в кювет.


// Telegram

Около одиннадцати часов вечера 24 июня произошла авария на улице Садовопарковой, 6 в Харькове, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Водитель автомобиля Mazda МХ 6 не справился с управлением и машина вылетела в кювет.

По словам очевидцев, в автомобиле находились курсанты МВД, за рулем был парень 2003 года рождения.

В интернет выложили момент аварии с записи регистратора Mazda. Видно, как на большой скорости водитель потерял управление, машина виляла по дороге, а потом слетела в кювет.

ДТП Харьков: автомобиль с курсантами МВД слетел в кювет ДТП Харьков: автомобиль с курсантами МВД слетел в кювет

После аварии водитель и пассажиры самостоятельно выбрались из салона, машина разбита в хлам.

Очевидцы утверждают, что в ДТП пострадали пешеходы – там были мама с дочкой, у ребенка перелом стопы. Девочку увезли в неотложку.

ДТП Харьков: автомобиль с курсантами МВД слетел в кювет. ДТП Харьков: автомобиль с курсантами МВД слетел в кювет.

Официальная информация уточняется.

ДТП Харьков: автомобиль с курсантами МВД слетел в кювет

ДТП Харьков: автомобиль с курсантами МВД слетел в кювет

ДТП Харьков: автомобиль с курсантами МВД слетел в кювет

ДТП Харьков: автомобиль с курсантами МВД слетел в кювет

Тэги:  дтп, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.06 Криминал и происшествия В Харькове сбили женщину на пешеходном переходе возле остановки 24.06 Криминал и происшествия ДТП в Харькове: Как мотоциклист в легковушку влетел (ВИДЕО) 24.06 Криминал и происшествия ДТП: В Харькове легковушка сбила мотоциклиста (ФОТО, ВИДЕО)
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 