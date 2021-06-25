ДТП: в Харькове автомобиль с курсантами МВД вылетел в кювет (ВИДЕО, ФОТО)

Вечером 24 июня на Садовопарковой водитель не справился с управлением и авто слетело в кювет.
Около одиннадцати часов вечера 24 июня произошла авария на улице Садовопарковой, 6 в Харькове, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
Водитель автомобиля Mazda МХ 6 не справился с управлением и машина вылетела в кювет.
По словам очевидцев, в автомобиле находились курсанты МВД, за рулем был парень 2003 года рождения.
В интернет выложили момент аварии с записи регистратора Mazda. Видно, как на большой скорости водитель потерял управление, машина виляла по дороге, а потом слетела в кювет.
После аварии водитель и пассажиры самостоятельно выбрались из салона, машина разбита в хлам.
Очевидцы утверждают, что в ДТП пострадали пешеходы – там были мама с дочкой, у ребенка перелом стопы. Девочку увезли в неотложку.
Официальная информация уточняется.
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