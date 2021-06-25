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25.06.2021  10:19   

В Харькове предлагают продлить парковую зону от Саржина яра до неотложки

На сайте горсовета появилась петиция, в которой автор предлагает продолжить парковую зону Саржина яра в сторону института неотложной хирургии.

От Саржиного Яра до неотложки: в Харькове хотят продлить зону отдыха. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт городской мэрии. По мнению автора, с которым согласились уже многие харьковчане  "Это заросшее бурьянами и умирающими болото посреди центра города можно превратить в прекраснейший парк, с природным водоемом, местом для отдыха жильцов близлежащих микрорайонов. А также местом прогулок выздоравливающих пациентов Харьковской городской больницы скорой и неотложной помощи, а также всего огромного больничного комплекса.
 
Соединив этот парк с существующим парком Саржина яра, мы соединим также пешеходными зонами несколько крупных микрорайонов города, которые сейчас оторваны друг от друга. А велосипедные дорожки позволят разгрузить от автомобильного транспорта часть дорог, соединяющих эти микрорайоны, что будет полезно и с экологической точки зрения", - говорится в тексте обращения.
 
Подписать петицию можно по ссылке: https://petition.city.kharkov.ua/uk/7168.html
 
Напомним, чтобы петицию рассмотрели в мэрии, она должна набрать 5000 подписей за 90 дней.
 
Справка. Саржин яр - природный оазис внутри мегаполиса. В длину он простирается на более чем 12 километров. После реконструкции кроме самого источника появилось несколько локаций.
 
Тэги:  харьков, саржин яр, петиция
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