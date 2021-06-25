25.06.2021 10:19

В Харькове предлагают продлить парковую зону от Саржина яра до неотложки

На сайте горсовета появилась петиция, в которой автор предлагает продолжить парковую зону Саржина яра в сторону института неотложной хирургии.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт городской мэрии. По мнению автора, с которым согласились уже многие харьковчане "Это заросшее бурьянами и умирающими болото посреди центра города можно превратить в прекраснейший парк, с природным водоемом, местом для отдыха жильцов близлежащих микрорайонов. А также местом прогулок выздоравливающих пациентов Харьковской городской больницы скорой и неотложной помощи, а также всего огромного больничного комплекса.

Соединив этот парк с существующим парком Саржина яра, мы соединим также пешеходными зонами несколько крупных микрорайонов города, которые сейчас оторваны друг от друга. А велосипедные дорожки позволят разгрузить от автомобильного транспорта часть дорог, соединяющих эти микрорайоны, что будет полезно и с экологической точки зрения", - говорится в тексте обращения.

Напомним, чтобы петицию рассмотрели в мэрии, она должна набрать 5000 подписей за 90 дней.

Справка. Саржин яр - природный оазис внутри мегаполиса. В длину он простирается на более чем 12 километров. После реконструкции кроме самого источника появилось несколько локаций.