Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Утром в Харькове сгорел автомалярный цех (ВИДЕО)
25.06.2021  10:33   

Утром в Харькове сгорел автомалярный цех (ВИДЕО)

О происшествии сообщили в соцсетях.

В Харькове сгорел автомалярный цех с находящимися внутри автомобилями

Утром 25 июня на улице Озерной сгорел автомалярный цех, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Очевидцы сообщают, что сгорели и стоящие внутри боксов автомобили.

Пожар начался около шести часов утра и был потушен бойцами ГСЧС.

Официальная информация уточняется.

Напомним, около половины первого ночи 25 июня на Салтовском шоссе, 100/1 сгорел продуктовый павильон Посада.

В Харькове сгорел автомалярный цех с находящимися внутри автомобилями В Харькове сгорел автомалярный цех с находящимися внутри автомобилями

В Харькове сгорел автомалярный цех с находящимися внутри автомобилями

В Харькове сгорел автомалярный цех с находящимися внутри автомобилями В Харькове сгорел автомалярный цех с находящимися внутри автомобилями

Тэги:  пожар, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.06 Криминал и происшествия Ночью в Харькове горел продуктовый киоск известной сети (ВИДЕО, ФОТО) 23.06 Криминал и происшествия Пожароопасный период. На Харьковщине горят луга (ФОТО) 22.06 Криминал и происшествия На дороге Харькова загорелся автомобиль (ВИДЕО)
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 