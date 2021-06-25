Утром в Харькове сгорел автомалярный цех (ВИДЕО)

О происшествии сообщили в соцсетях.
Утром 25 июня на улице Озерной сгорел автомалярный цех, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
Очевидцы сообщают, что сгорели и стоящие внутри боксов автомобили.
Пожар начался около шести часов утра и был потушен бойцами ГСЧС.
Официальная информация уточняется.
Напомним, около половины первого ночи 25 июня на Салтовском шоссе, 100/1 сгорел продуктовый павильон Посада.
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