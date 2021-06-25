Ночью в Харькове горел продуктовый киоск известной сети (ВИДЕО, ФОТО)

Предварительной причиной пожара называют неисправность кондиционера.
Пятница, 25 июня, в Немышлянском районе Харькова началась с огоньком, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Около половины первого ночи спасателей вызвали на пожар в продуктовом павильоне на Салтовском шоссе, 100/1. По словам очевидцев, горел киоск Посада.
Когда три отряда пожарных прибыли на тушение, огонь распространился на всю площадь павильона, которая составляла 50 кв.м. Горели внутренняя отделка, торговое оборудование, прилавки с товаром и другие горючие материалы.
Павильон располагался в ряду других магазинов и был риск перекидывания огня на соседние строения. От жара уже начал плавиться соседний павильон, стоявший в 2,5 метрах.
Бойцы ГСЧС из двух пожарных стволов в считанные минуты локализовали пожар, полностью потушили пожар к двум часам ночи.
Жертв и пострадавших нет.
Причина возникновения пожара устанавливается. Одной из предварительных причин пожара могла стать неисправность в работе кондиционера.
Напомним, вечером 21 июня в многоэтажном жилом доме по проспекту Гагарина, 60 произошел пожар на балконе.
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