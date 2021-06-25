25.06.2021 09:31

Отдавая - бери. В парке Горького установили мини-библиотеку

В парке Горького создали новую локацию - зону буккроссинга, что в переводе с английского означает обмен книгами.

Как сообщает РЕДПОСТ , локация у озера в парке Горького превратилась в площадку для настоящих ценителей чтения. На полках каждый желающий может взять книгу и прочитать ее прямо здесь на скамейках. В библиотеке расположены книги разного жанра от детской литературы до фэнтези. Мини библиотеку можно пополнить и своими книгами.

А что касается правил буккроссинга, они достаточно просты: отдавая - бери. Поэтому в парке ожидают, что в шкафу в виде большой книги - книг будет много.

Кроме того, и ряды вблизи шкафа также сделаны в тематическом стиле. Главная цель проекта - напомнить людям о пользе чтения и о том, что бумажные издания остаются популярными, даже в эру цифровизации.

Зона буккроссинга, отмечают организаторы, будет работать до конца летнего сезона.

Напомним, Парк Горького после реконструкции посетили более 15 миллионов человек. Так, в 2019 году парк посетили более 2,5 млн человек, а в период пандемии 2020 года – более 1,8 млн гостей. На достигнутом город не собирается останавливаться. Уже сформирован план по развитию и расширению парка.