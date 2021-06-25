Отдавая - бери. В парке Горького установили мини-библиотеку

В парке Горького создали новую локацию - зону буккроссинга, что в переводе с английского означает обмен книгами.
Напомним, Парк Горького после реконструкции посетили более 15 миллионов человек. Так, в 2019 году парк посетили более 2,5 млн человек, а в период пандемии 2020 года – более 1,8 млн гостей. На достигнутом город не собирается останавливаться. Уже сформирован план по развитию и расширению парка.
Выполнять обычную текущую работу сегодня будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.
Сегодня праздник государствопредставляющей и иногда бюджетонаполняющей профессии – День таможенной службы Украины.
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