11.06.2021 14:17

Парк Горького посетили более 15 миллионов человек

Именно столько посетителей было в Парке Горького после реконструкции.



Фото: Василий Голосный

Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщил руководитель города Игорь Терехов. Так, в 2019 году парк посетили более 2,5 млн человек, а в период пандемии 2020 года – более 1,8 млн гостей. На достигнутом город не собирается останавливаться. Уже сформирован план по развитию и расширению парка.

«Парк Горького – изюминка города Харькова, это любимое место харьковчан. Здесь есть свой интерес у каждого горожанина и гостей города Харькова. У нас есть планы по развитию парка. В ближайшее время здесь установят фотозону. Очень интересную, там можно будет побывать в разных странах мира и разных столицах мира. Также мы реализуем пролонгированный проект по увеличению количества аттракционов. Кроме того, мы хотим еще сделать футбольные поля. Люди просят делать еще несколько футбольных полей, чтобы было где играть. Поля, которые есть, они полностью сегодня заполняются. Мне очень радостно, что харьковчане исповедуют философию спорта», – поделился Игорь Терехов.

Парк отдыха занимает территорию 66 гектар. Особая концепция и дизайн парка отмечены наградой «Golden Pony Awards» от IAPPA. Также парк регулярно получает премии «Traveller's Choice» от международного портала путешественников «Trip Advisor». Это единственный парк развлечений такого уровня в Украине. Ежедневно обслуживают его 600 человек.

«В парке очень много техники. Мы вкладываем деньги и покупаем новую технику. Это очень важно – парк нужно обслуживать. Нужно обслуживать газоны и деревья, нужно высаживать новые цветы, нужно убирать аллеи парка, нужно ремонтировать скамеечки. Нужно поддерживать в хорошем состоянии аттракционы. В зимний период нужно убирать снег. Это большая титаническая работа и я благодарен всем работникам парка, которые поддерживают парк в идеальном состоянии», – сказал руководитель города.

Ранее РЕДПОСТ писал про результаты всеукраинского исследования «Про Харьков и харьковчан», которые наглядно продемонстрировали туристический потенциал города.

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