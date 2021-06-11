11.06.2021 14:08

В Харькове и области устанавливают личность неизвестного мужчины, попавшего в больницу (ФОТО)

Мужчина примерно 70 лет в данный момент находится в психиатрической больнице села Стрелечье.



ПСО Милена

5 июня 2021 года в Купянскую центральную районную больницу Купянского района Харьковской поступил неивестный мужчина примерно 70 лет.



9 июня его перевели в Харькоскую областную психиатрическую больницу села Стрелечье Харьковского района. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».



Приметы: среднего телосложения, волосы седые с лысиной посередине, имеет седую бороду и усы.



Был одет: белая футболка, фиолетовые штаны.



Особые приметы: на пальцах левой руки татуировка «195?»



Если вам что-нибудь известно о личности неизвестного мужчины или вы его где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».



Напомним, в Харькове продолжаются поиски 80-летнего Александра Александровича Белозерова, который 19 мая вышел из дома по адресу по улице Шатиловская (ст. м. «Научная») и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.