В Харькове и области устанавливают личность неизвестного мужчины, попавшего в больницу (ФОТО)

Мужчина примерно 70 лет в данный момент находится в психиатрической больнице села Стрелечье.
5 июня 2021 года в Купянскую центральную районную больницу Купянского района Харьковской поступил неивестный мужчина примерно 70 лет.
9 июня его перевели в Харькоскую областную психиатрическую больницу села Стрелечье Харьковского района. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».
Приметы: среднего телосложения, волосы седые с лысиной посередине, имеет седую бороду и усы.
Был одет: белая футболка, фиолетовые штаны.
Особые приметы: на пальцах левой руки татуировка «195?»
Если вам что-нибудь известно о личности неизвестного мужчины или вы его где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».
Напомним, в Харькове продолжаются поиски 80-летнего Александра Александровича Белозерова, который 19 мая вышел из дома по адресу по улице Шатиловская (ст. м. «Научная») и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
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