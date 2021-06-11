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11.06.2021  14:08   

В Харькове и области устанавливают личность неизвестного мужчины, попавшего в больницу (ФОТО)

Мужчина примерно 70 лет в данный момент находится в психиатрической больнице села Стрелечье.


ПСО Милена

5 июня 2021 года в Купянскую центральную районную больницу Купянского района Харьковской поступил неивестный мужчина примерно 70 лет.

9 июня его перевели в Харькоскую областную психиатрическую больницу села Стрелечье Харьковского района. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».

Приметы: среднего телосложения, волосы седые с лысиной посередине, имеет седую бороду и усы.

Был одет: белая футболка, фиолетовые штаны.

Особые приметы: на пальцах левой руки татуировка «195?»

Если вам что-нибудь известно о личности неизвестного мужчины или вы его где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».

Напомним, в Харькове продолжаются поиски 80-летнего Александра Александровича Белозерова, который 19 мая вышел из дома по адресу по улице Шатиловская (ст. м. «Научная») и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

В Харькове и области устанавливают личность мужчины, попавшего в больницу

Тэги:  пропал без вести, харьков
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