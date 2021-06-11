11.06.2021 13:18

Пьяный с пистолетом разгуливал по детской площадке в Харькове

ЧП произошло на Салтовке.

В четверг в полицию сообщили, что на детской площадке по улице Гвардейцев Широнинцев в Харькове разгуливает нетрезвый мужчина с пистолетом, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Информацию о происходящем передали полицейским роты тактико-оперативного реагирования, которые и отправились на вызов.

На детской площадке они действительно увидели мужчину в состоянии алкогольного опьянения с предметом, похожим на пистолет.



Попытки наладить контакт с мужчиной закончилась агрессией с его стороны и угрозами в адрес патрульных:

Правоохранителям ничего не оставалось, ка задержать злоумышленника и вызвать для разбирательства следственно-оперативную группу.

Напомним, вечером 1 мая на базе отдыха в с. Подлиман мужчина угрожал отдыхавшей компании выключить музыкальную колонку пистолетом.





Источник: Патрульная полиция

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