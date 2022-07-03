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03.07.2022  11:50   Виталий Хиневич

Украинцы смогут свободно покупать пистолеты

Украинцы могут свободно покупать короткоствольное оружие уже со следующего года.

Пистолет
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на советника министра внутренних дел Виктора Андрусива.
 
Сообщается, что такое решение на законодательном уровне будет принято летом или осенью.
 
"Украинцы дали однозначный ответ относительно разрешения на свободное владение оружием. 70% из опрошенных поддержали право на свободное ее ношение. Подчеркну, что речь идет именно о пистолете, а не гранатомете или автомате Калашникова. Министерство соглашается с решением украинцев, и уже готовятся изменения ко второму чтению законопроекта", - сообщил Андрусив.
 
Кроме этого отмечается, что также будут работать реестры оружия.
 
"Возможно, будут внесены дополнительные решения, чтобы мы могли сохранять контроль за оборотом оружия: проверять чье оно, как будет проходить процесс регистрации, в какие периоды владелец оружия должен проходить проверки", - отметил Андрусив.
 
Напомним, большинство украинцев поддерживает предоставление права на оружие.
 
Источник:   советник министра внутренних дел Виктора Андрусива
 Тэги:  пистолет, оружие
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