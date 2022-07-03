Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 3 июля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 9 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 541 человек. Выздоровело 297 316 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 3 160 человек.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 2 июля.
Комментариев: 0
Сдерживать раздражение сегодня будет труднее обычного. Лучше всего заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми.
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.
В первое воскресенье июля отмечается День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
влажность:
давление:
ветер: