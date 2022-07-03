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03.07.2022  12:45   Виталий Хиневич

В Харькове полицейский спас людей из пылающего дома

Оккупанты обстреляли жилой дом.

Виталий Зозуля
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
 
Сообщается, что вражеский снаряд попал в жилой многоэтажный дом по улице Валентиновской. На четвертом этаже возник пожар. На месте происшествия находился старший участковый офицер полиции Виталий Зозуля, который услышал крик людей о помощи.
 
Сначала он вывел из горящей квартиры женщину, а затем разыскал в отдаленной комнате пожилого мужчину, который едва мог передвигаться. Рискуя собственной жизнью, офицер спас беспомощных людей от огня.
 
«Человек не планирует заранее героический поступок или подвиг. Он усердно работает, честно выполняет свои обязанности, планирует следующий день. Но наступает момент, решающий чью-то судьбу, и в считанные минуты от его решимости зависит жизнь людей.
 
Именно в такой решающий момент проявил мужество и отвагу офицер полиции Виталий Зозуля»,- сообщили в Национальной полиции Харьковской области.
 
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасение
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