    
Главная Новости Харькова Общество Качество воды проверили в Харькове: результат исследования
03.07.2022  13:20   Виталий Хиневич

Качество воды проверили в Харькове: результат исследования

В Харькове проверяют качество воды.

Харьков вода
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр лабораторных исследований.
 
Сообщается, что в городе Харькове и Харьковской области в рамках ежедневного мониторинга качества и безопасности питьевой воды из сетей централизованного питьевого водоснабжения исследовано 80 проб воды на санитарно-химические показатели и 117 проб на микробиологические показатели эпидемической безопасности.
 
По результатам лабораторных исследований все пробы воды соответствовали действующим гигиеническим нормативам.
 
В то же время отмечается, что возможны эпидемические риски употребления воды из подземных источников водоснабжения (естественные источники и колодцы (шахтные и трубчатые), поскольку они питаются водой из подземных водоносных горизонтов, которые не защищены от поверхностных загрязнений.
 
Напомним, за прошедшие сутки официально зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусом в Харькове.
 
Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  вода, качество, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.07 ЖКХ Жителям пяти районов Харькова востановили качественную подачу холодной воды 29.06 ЖКХ Под городской магистралью Харькова ликвидируют аварию 28.06 ЖКХ До комендантского часа в Харькове восстановят подачу воды
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 