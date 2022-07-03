03.07.2022 13:20 Виталий Хиневич

Качество воды проверили в Харькове: результат исследования

В Харькове проверяют качество воды.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр лабораторных исследований.

Сообщается, что в городе Харькове и Харьковской области в рамках ежедневного мониторинга качества и безопасности питьевой воды из сетей централизованного питьевого водоснабжения исследовано 80 проб воды на санитарно-химические показатели и 117 проб на микробиологические показатели эпидемической безопасности.

По результатам лабораторных исследований все пробы воды соответствовали действующим гигиеническим нормативам.

В то же время отмечается, что возможны эпидемические риски употребления воды из подземных источников водоснабжения (естественные источники и колодцы (шахтные и трубчатые), поскольку они питаются водой из подземных водоносных горизонтов, которые не защищены от поверхностных загрязнений.

Напомним, за прошедшие сутки официально зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусом в Харькове.