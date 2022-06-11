Качество воды из кранов Харькова: результаты официальной экспертизы

Какая вода течет из кранов харьковчан и жителей области в военное время, проверяли специалисты Областного лабцентра.
Как сообщает РЕДПОСТ со сылкой на ХОЛЦ, результаты исследований питьевой воды из водопровода Харькова показали отклонения по санитарно-химическим показателям – превышение номативов по содержанию железа, показателям мутности и перманганатной окислительности.
В водопроводной воде города Лозовая превышен показатель перманганатной окислительности, а в пгт Зачепиловка – показатель общей жесткости.
Тем не менее полученные данные не ограничивают условия использования населением воды из этих водопроводов.
Сложная ситуация с питьевой водой из водопровода в пгт Сахновщина. Там микробиологические показатели прогностически неблагоприятны и эпидемически опасны. В связи с рисками возникновения инфекционных заболеваний жителям Сахновины рекомендовано не употреблять водопроводную воду для питья, приготовления пищи и чистки зубов.
Напомним, также специалисты Обласного лабораторного центры провели мониторинг питьевой воды из источников на территории Харькова.
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