11.06.2022 13:48 Рита Парфенова

Качество воды из кранов Харькова: результаты официальной экспертизы

Какая вода течет из кранов харьковчан и жителей области в военное время, проверяли специалисты Областного лабцентра.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ со сылкой на ХОЛЦ, результаты исследований питьевой воды из водопровода Харькова показали отклонения по санитарно-химическим показателям – превышение номативов по содержанию железа, показателям мутности и перманганатной окислительности.

В водопроводной воде города Лозовая превышен показатель перманганатной окислительности, а в пгт Зачепиловка – показатель общей жесткости.

Тем не менее полученные данные не ограничивают условия использования населением воды из этих водопроводов.



Сложная ситуация с питьевой водой из водопровода в пгт Сахновщина. Там микробиологические показатели прогностически неблагоприятны и эпидемически опасны. В связи с рисками возникновения инфекционных заболеваний жителям Сахновины рекомендовано не употреблять водопроводную воду для питья, приготовления пищи и чистки зубов.

Напомним, также специалисты Обласного лабораторного центры провели мониторинг питьевой воды из источников на территории Харькова.





