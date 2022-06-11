Для украинских беженцев в Польше открыли бесплатный магазин

В столице Польши, Варшаве открылся магазин одежды и других вещей для беженцев из Украины.
4 июня 2022 года в столице Польши, Варшаве открыли социальный магазин Free Ukraine Store, где украинские беженцы могут бесплатно получить все необходимые вещи и одежду, передает РЕДПОСТ со ссылкой на специализированный интернет-портал inPoland.
Социальный магазин находится на улице Поцискова, 4 в торговом парке CityMarket. Здесь есть одежда, детские игрушки и другие необходимые для дома вещи. В магазине собраны вещи секонд-хенд, их привозят их сюда из района Варшавы Рембертув.
Этот проект помощи украинцам был создан группой женщин, объединившихся в местной группе в социальной сети фейсбук.
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