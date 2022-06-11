11.06.2022 13:30 Виталий Хиневич

Ляшко рассказал, как война влияет на здоровье украинцев

Украинцы постарели на 10-15 лет.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Украинскую правду».

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что украинцы постарели на 10-15 лет. Болезни, которые ранее были присущи гражданам в возрасте 60 лет, теперь будут чаще встречаться у людей возрастом 45 до 50. Такое происходит из-за психологических изменений в организме.

На данный момент больше всего летальных случаев происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

На втором месте онкологические заболевания, так как люди не могут вовремя пройти скрининг.

"Люди во время войны не обращаются за профилактическим осмотром, а терпят до последнего, боятся нагрузить систему, да и система ориентирована на другие приоритеты. Это приведет к тому, что болезни будут выявляться на более поздних стадиях. А это означает более длительное и дорогое лечение, и не всегда эффективное",- отметил министр.

Виктор Ляшко просит украинцев, которые находятся в безопасности обращаться к медицинским специалистам и не пренебрегать своим здоровьем.