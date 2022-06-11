    
Главная Новости Харькова Медицина Ляшко рассказал, как война влияет на здоровье украинцев
11.06.2022  13:30   Виталий Хиневич

Ляшко рассказал, как война влияет на здоровье украинцев

Украинцы постарели на 10-15 лет.

Врачи
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Украинскую правду».
 
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что украинцы постарели на 10-15 лет. Болезни, которые ранее были присущи гражданам в возрасте 60 лет, теперь будут чаще встречаться у людей возрастом 45 до 50. Такое происходит из-за психологических изменений в организме.
 
На данный момент больше всего летальных случаев происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний.
 
На втором месте онкологические заболевания, так как люди не могут вовремя пройти скрининг.
 
"Люди во время войны не обращаются за профилактическим осмотром, а терпят до последнего, боятся нагрузить систему, да и система ориентирована на другие приоритеты. Это приведет к тому, что болезни будут выявляться на более поздних стадиях. А это означает более длительное и дорогое лечение, и не всегда эффективное",- отметил министр.
 
Виктор Ляшко просит украинцев, которые находятся в безопасности обращаться к медицинским специалистам и не пренебрегать своим здоровьем.
 
Напомним, в Харькове медики спасли пациента.
 
Источник:   Украинская правда
 Тэги:  медицина, здоровье
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.06 Технологии Украинские медики получат специальное мобильное приложение 08.06 Медицина Харьков 8 июня. Разбитая поликлиника №10 на Северной Салтовке (фото)   08.06 Медицина Препарат от рака излечил болезнь: исследователи сделали заявление
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 