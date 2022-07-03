03.07.2022 13:35 Виталий Хиневич

Ситуация с выездом из Украины 3 июля на западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

По состоянию на 12.00 3 июля очереди на выезд из Украины наблюдаются перед пунктами пропуска с соседними государствами:

Республика Польша:

«Рава-Русская» – 0 л/а, 15 автобусов, 0 пешеходов;

«Краковец» – 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Шегини" - 0 л/а, 20 автобусов, 20 пешеходов.

Словацкая Республика:

«Ужгород» – 35 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Венгрия:

«Тиса» – 10 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Лужанка» - 10 л/а, 0 пешеходов.

Напомним, Польша меняет правила для въезжающих с животными.