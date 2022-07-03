Ситуация с выездом из Украины 3 июля на западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
По состоянию на 12.00 3 июля очереди на выезд из Украины наблюдаются перед пунктами пропуска с соседними государствами:
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