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03.07.2022  13:35   Виталий Хиневич

Ситуация с выездом из Украины 3 июля на западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.

Граница Украина

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

По состоянию на 12.00 3 июля очереди на выезд из Украины наблюдаются перед пунктами пропуска с соседними государствами:

Республика Польша:

  • «Рава-Русская» – 0 л/а, 15 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Краковец» – 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Шегини" - 0 л/а, 20 автобусов, 20 пешеходов.

Словацкая Республика:

  • «Ужгород» – 35 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Венгрия:

  • «Тиса» – 10 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Лужанка» - 10 л/а, 0 пешеходов.

Напомним, Польша меняет правила для въезжающих с животными.

Источник:   Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница
 Тэги:  граница, украина, пункт пропуска
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