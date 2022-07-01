01.07.2022 11:25 Виталий Хиневич
Польша меняет правила для въезжающих с животными
Въехать с питомцами в Польшу можно будет по новым правилам.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на «Українські новини».
Сообщается, что с 16 июля ввоз домашних животных в сопровождении владельцев или опекунов на территорию Польши из Украины будет возможен при выполнении таких требований:
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животное идентифицировано с помощью микрочипа;
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животное имеет действующую вакцинацию от бешенства, которая проведена не ранее даты микрочипирования;
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животное имеет действительный паспорт Европейского образца, выдаваемого ветеринарными учреждениями Госпродпотребслужбы и подтверждает проведение вышеупомянутых операций.
Для упрощения процедуры пересечения границы польские таможенные и ветеринарные службы не будут требовать справку о состоянии здоровья и результатах тестирования уровня антител против бешенства, проведенного методом титрования.
В случае дальнейшего перемещения в страну, где такое испытание необходимо, владелец домашних животных может провести тестирование в Польше.
Расходы на исследования и другие необходимые ветеринарные процедуры несет владелец животного.
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