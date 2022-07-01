01.07.2022 11:25 Виталий Хиневич

Польша меняет правила для въезжающих с животными

Въехать с питомцами в Польшу можно будет по новым правилам.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Українські новини».

Сообщается, что с 16 июля ввоз домашних животных в сопровождении владельцев или опекунов на территорию Польши из Украины будет возможен при выполнении таких требований:

животное идентифицировано с помощью микрочипа;

животное имеет действующую вакцинацию от бешенства, которая проведена не ранее даты микрочипирования;

животное имеет действительный паспорт Европейского образца, выдаваемого ветеринарными учреждениями Госпродпотребслужбы и подтверждает проведение вышеупомянутых операций.

Для упрощения процедуры пересечения границы польские таможенные и ветеринарные службы не будут требовать справку о состоянии здоровья и результатах тестирования уровня антител против бешенства, проведенного методом титрования.

В случае дальнейшего перемещения в страну, где такое испытание необходимо, владелец домашних животных может провести тестирование в Польше.

Расходы на исследования и другие необходимые ветеринарные процедуры несет владелец животного.