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01.07.2022  11:25   Виталий Хиневич

Польша меняет правила для въезжающих с животными

Въехать с питомцами в Польшу можно будет по новым правилам.

Въезд в Польшу с животными
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Українські новини».
 
Сообщается, что с 16 июля ввоз домашних животных в сопровождении владельцев или опекунов на территорию Польши из Украины будет возможен при выполнении таких требований:
 
  • животное идентифицировано с помощью микрочипа;
  • животное имеет действующую вакцинацию от бешенства, которая проведена не ранее даты микрочипирования;
  • животное имеет действительный паспорт Европейского образца, выдаваемого ветеринарными учреждениями Госпродпотребслужбы и подтверждает проведение вышеупомянутых операций.
Для упрощения процедуры пересечения границы польские таможенные и ветеринарные службы не будут требовать справку о состоянии здоровья и результатах тестирования уровня антител против бешенства, проведенного методом титрования.
 
В случае дальнейшего перемещения в страну, где такое испытание необходимо, владелец домашних животных может провести тестирование в Польше.
 
Расходы на исследования и другие необходимые ветеринарные процедуры несет владелец животного.
 
Напомним, для украинских беженцев появятся ограничения в Польше.
 
Источник:   Українські новини
 Тэги:  польша
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