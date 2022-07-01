01.07.2022 11:53 Рита Парфенова

В Харькове планируют изменить около 400 названий, связанных с Россией, - Игорь Терехов

Вопросы переименования российских топонимов будут рассматриваться на нескольких сессиях горсовета



Фото из открытых источников

Об этом в интервью «Радио Свобода Украина» сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает РЕДПОСТ.



«Мы уже переименовали Московский район - он стал Салтовским. Был Московский проспект - стал Героев Харькова. 400 топонимов, которые носят названия российских городов, сегодня уйдут в небытие и будут переименованы. Мы сейчас работаем над этим. Мы вынесем этот вопрос на сессию городского совета, и я уверен, будем иметь колоссальную поддержку среди людей. Это нужно сделать сегодня», - сказал он.



Игорь Терехов уточнил, то вопросы переименования российских топонимов будут рассматриваться на нескольких сессиях горсовета, чтобы новые названия были выбраны взвешено и долгое время отвечали запросам харьковчан.



Также городской голова рассказал, что в настоящее время Харьков в одностороннем порядке разорвал отношения с российскими городами-побратимами.



У нас были города-побратимы Белгород, Санкт-Петербург, Новосибирск... всего пять городов. Как мы можем сегодня иметь какие-то побратимские отношения с Москвой, столицей российской федерации, в которой зарождался план уничтожен я нас как нации? Поэтому мы в одностороннем порядке разорвали все эти "побратимские" отношения



Напомним, на внеочередной сессии Харьковского городского совета 11 мая было принято решение о переименовании четырех топонимов, связанных со страной-агрессором. Так, пр. Московский переименовали в пр. Героев Харькова, спуск Белгородский – в ул. Героев спасателей, Белгородское шоссе – в Харьковское шоссе, а район Московский – в район Салтовский.