Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 1 июля

Адреса пунктов выдачи "Укрпочты" и "Новой почты", которые будут работать сегодня на раздачу гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.
Гуманитарку по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты».
Городан просят не создавать очереди, это может быть небезопасно.
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Решения, принятые сегодня, будут очень перспективны. Именно поэтому звезды советуют действовать как в личной, так и в финансовой сферах.
Утренние облака не продержатся долго, во второй половине дня в Харькове будет царить ясная погода. Без осадков.
Ежегодно в первый день июля отмечается День архитектуры Украины.
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