Ситуация в Харькове на утро 1 июля: сводка ХОВА

Днем 30 июня оккупанты обстреляли Слободской район Харькова, ночью 1 июня нанесли ракетный удар по Индустриальному району.
«В течение суток россияне обстреляли Слободской район Харькова. Ночью оккупанты нанесли ракетный удар со стороны Белгорода по Индустриальному району. Повреждены промышленные здания, спасатели ликвидировали пожар», – рассказал он.
По словам главы ХОВА, в Харькове за сутки госпитализирован один человек.
В области погибли четыре человека, ранения получили четверо мирных жителей.
В частности, три человека погибли и двое получили взрывные травм ыв результате обстрелов Изюмского района. В Чугуевском районе погиб 1 человек, 1 получил ранения. Еще один человек с ранениями госпитализирован в Харьковском районе.
Враг в течение суток гатил по населенным пунктам Изюмского, Харьковского, Богодухиасского и Чугуевского районов. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, производственные мощности.
Напомним, вражеские обстрелы стали причиной четырех пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
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Решения, принятые сегодня, будут очень перспективны. Именно поэтому звезды советуют действовать как в личной, так и в финансовой сферах.
Утренние облака не продержатся долго, во второй половине дня в Харькове будет царить ясная погода. Без осадков.
Ежегодно в первый день июля отмечается День архитектуры Украины.
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