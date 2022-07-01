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01.07.2022  10:40   Рита Парфенова

Ситуация в Харькове на утро 1 июля: сводка ХОВА

Днем 30 июня оккупанты обстреляли Слободской район Харькова, ночью 1 июня нанесли ракетный удар по Индустриальному району.


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Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 1 июля, передает РЕДПОСТ.

«В течение суток россияне обстреляли Слободской район Харькова. Ночью оккупанты нанесли ракетный удар со стороны Белгорода по Индустриальному району. Повреждены промышленные здания, спасатели ликвидировали пожар», – рассказал он.

По словам главы ХОВА, в Харькове за сутки госпитализирован один человек.

В области погибли четыре человека, ранения получили четверо мирных жителей.

В частности, три человека погибли и двое получили взрывные травм ыв результате обстрелов Изюмского района. В Чугуевском районе погиб 1 человек, 1 получил ранения. Еще один человек с ранениями госпитализирован в Харьковском районе.

Враг в течение суток гатил по населенным пунктам Изюмского, Харьковского, Богодухиасского и Чугуевского районов. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, производственные мощности.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной четырех пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.

 

Источник:   Телеграм Олега Синегубова
 Тэги:  обстрел, харьков, агрессия россии, хова
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