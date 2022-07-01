01.07.2022 10:32 Рита Парфенова

Более 20 зданий разрушили оккупанты за сутки в Харьковской области

Ежедневные обстрелы российскими военными Харькова и населенных пунктов области уничтожают жилые кварталы, инфраструктуру и промышленные зоны.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ.

По информации правоохранителей, 30 июня ракетным и артиллерийским атакам подвергся Индустриальный район Харькова, села области Сороковка, Калиново, Малиновка, Андреевка, пгт Печенеги и Чкаловское. В результате обстрелов повреждены частные жилые дома, помещения предприятия и акционерного общества по добыче газа.

Сотрудники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали более 40 фактов повреждения домов и других сооружений в результате обстрелов и пожаров. По адресам производятся выезды и осмотры мест событий, собираются первичные материалы.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной четырех пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.