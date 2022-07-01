01.07.2022 10:17 Рита Парфенова

Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге: спасатели продолжают находить фрагменты человеческих тел

Спасатели и коммунальщики продолжают работать на месте разрушенного в результате удара российской ракеты торгового центра в Кременчуге.

По состоянию на 9.00 1 июля на месте проведения аварийно-спасательных работ на территории ТЦ «Амстор» дополнительно обнаружено 6 фрагментов тел, передает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ ГСЧС в Полтавской области.

С начала работ обнаружено 28 фрагментов тел. Уже разобрано 85 процентов завалов. Работы осложняет то, что в результате взрыва деормировались железобетонные конструкции, сообщила пресс-офицер Кременчугского райуправления ГУ ГСЧС Ирина Зуб.

Всего в результате ракетного удара погибли 19 человек, 62 человека пострадали, из которых 26 человек госпитализированы.

Напомним, 27 июня около 15:50 из-за вражеского ракетного удара произошло возгорание торгового центра в городе Кременчуг Полтавской области.