01.07.2022 09:41 Рита Парфенова

Поля тренировочной базы «Металлиста» в поселке Высоком удалось спасти

На футбольных полях в поселке Высоком под Харьковом смогут тренироваться и подростковые команды, и профессионалы

Об этом в интервью «Радио Свобода Украина» сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает РЕДПОСТ.



«Я был на базе после того, как туда прилетели ракеты. Враг нанес большой урон. Сама база разбита, но силами наших коммунальных служб и волонтеров футбольные поля пока что нам удалось спасти», – сказал Терехов.

Мэр отметил, что поле восстановительных работ на полях спортивной базы уже могут тренироваться футболисты - и подростковые команды, и профессионалы.

В настоящее время костяк футболистов ФК «Металлист» и ФК «Металлист 1925» находятся за рубежом, где проходят сборы. Из клубов ушло много легионеров, но это, по словам Терехова, естественный процесс. Он напомнил, что ФК «Металлист», который в прошлом сезоне играл в первой лиге, подал заявку на премьер-лигу.

Напомним, в начале тюня 2022 года ракетный удар разрушил спортивную базу харьковского футбольного клуба «Металлист 1925» в поселке Высокий.