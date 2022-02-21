Харьковский Металлист усилил защиту игроком Премьер-лиги (видео)

О контракте сообщил спортивный директор харьковского клуба.
Папа Гуйе поприветствовал новичка, отметив Егора как сильного игрока с большой опытом игры в Премьер-лиге. И выразил уверенность, что Картушов поможет первостоличному клубу. Контракт подписан на 2,5 года.
«Безумно рад, что присоединился к такой команде, как «Металлист». Меня переполняют эмоции! Надеюсь уже в скором времени порадовать харьковских болельщиков своей игрой», — прокомментировал переход в «Металлист» Картушов.
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