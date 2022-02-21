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21.02.2022  16:19   Дмитрий Колоней

Харьковский Металлист усилил защиту игроком Премьер-лиги (видео)

О контракте сообщил спортивный директор харьковского клуба.


Сайт ФК Металлист
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ФК "Металлист", желто-синие подписали контракт с экс-капитаном черниговской «Десны» Егором Картушовым. Новый игрок харьковского клуба - фланговый футболист, выступающий в защите и полузащите. Помимо «Десны» Егор играл за «Шахтер», «Зарю» и «Ильичевец» (ныне «Мариуполь»).

Папа Гуйе поприветствовал новичка, отметив Егора как сильного игрока с большой опытом игры в Премьер-лиге. И выразил уверенность, что Картушов поможет первостоличному клубу. Контракт подписан на 2,5 года.

«Безумно рад, что присоединился к такой команде, как «Металлист». Меня переполняют эмоции! Надеюсь уже в скором времени порадовать харьковских болельщиков своей игрой», — прокомментировал переход в «Металлист» Картушов.

 

Источник:   Сайт ФК "Металлист"
 Тэги:  футбол, металлист, харьков, картушов, десна. защитник
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