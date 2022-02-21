Харьковский Металлист усилил защиту игроком Премьер-лиги (видео)

21.02.2022 16:19 Дмитрий Колоней

О контракте сообщил спортивный директор харьковского клуба.

Папа Гуйе поприветствовал новичка, отметив Егора как сильного игрока с большой опытом игры в Премьер-лиге. И выразил уверенность, что Картушов поможет первостоличному клубу. Контракт подписан на 2,5 года.

«Безумно рад, что присоединился к такой команде, как «Металлист». Меня переполняют эмоции! Надеюсь уже в скором времени порадовать харьковских болельщиков своей игрой», — прокомментировал переход в «Металлист» Картушов.