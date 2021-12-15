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15.12.2021  15:19   Дмитрий Колоней

Кубок Украины: Харьковский Металлист схватится с Зарей за полуфинал (видео)

Стал известен соперник харьковского клуба в четвертьфинале Кубка Украины.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на официальный сайт ФК Металлист, прошла жеребьевка четвертьфинальных пар Vbet Кубка Украины.
 
 
«Металлист» схватится в Харькове с «Зарей», «Днепр-1» с «Ворсклой», «Александрия» с «Динамо», а 
«Львов» с «Шахтером».

Базовый день матчей 1/4 финала — 2 марта. 
 
Напомним, ранее мы писали о победах харьковчан в нынешнем розыгрыше Кубка Украины. «Металлист» одолел «Яруд» (3:1), «Скорук» (3:0), «Десну» (2:1) и «Колос» (1:0).
 
Источник:   Официальный сайт ФК "Металлист"
 Тэги:  кубок, металлист, харьков, заря, полуфинал
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