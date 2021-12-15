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15.12.2021  15:00   Виталий Хиневич

На Харьковщине пожар уничтожил жилой дом

В городе Южный Харьковского района произошло возгорание частного домовладения.

Пожар в Харьковской области
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
 
Отмечается, что 14 декабря около 19:53 спасатели получили сообщение о возгорании частного домовладения. К моменту прибытия пожарных огонь распространился на площади 100 квадратных метров, горело подвальное помещение, где находился гараж с автомобилем марки “Peugeot 206”. Кроме этого горел первый этаж дома и деревянная лестница в нем.
 
 
Во время тушения пожара, спасатели использовали средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.
 
На ликвидацию пожара понадобилось около трех часов, его причину и убытки устанавливают. 
 
Напомним, 14 декабря 2021 года Ленинский районный суд Харькова допросил потерпевшего мужчину в результате пожара в пансионате «Золотое время».
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  харьков, пожар
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