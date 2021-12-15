15.12.2021 09:39 Рита Парфенова

Мужчина в горевшей одежде тушил пожар на кухне (фото)

Владелец частного дома потушил пожар до приезда спасателей.

34-летний мужчина получил ожоги рук на пожаре в селе Зидьки Чугуевского района. Об этом пишет РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.



Пожар начался после половины десятого вечера в летней кухне частного домовладения по ул. Бригадной, 1. Там загорелась постель, а когда хозяин стал ее тушить, то и одежда на нем. На помощь мужчине пришла его сестра. Вместе они потушили огонь до приезда спасательного подразделения ГСЧС из Змиева.



В результате мужчина получил ожоги верхних конечностей. Пострадавшего осмотрели медики скорой и госпитализировали в ожоговый центр Харькова.



Причина возникновения пожара выясняется.