Мужчина в горевшей одежде тушил пожар на кухне (фото)

Владелец частного дома потушил пожар до приезда спасателей.
34-летний мужчина получил ожоги рук на пожаре в селе Зидьки Чугуевского района. Об этом пишет РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Пожар начался после половины десятого вечера в летней кухне частного домовладения по ул. Бригадной, 1. Там загорелась постель, а когда хозяин стал ее тушить, то и одежда на нем. На помощь мужчине пришла его сестра. Вместе они потушили огонь до приезда спасательного подразделения ГСЧС из Змиева.
В результате мужчина получил ожоги верхних конечностей. Пострадавшего осмотрели медики скорой и госпитализировали в ожоговый центр Харькова.
Причина возникновения пожара выясняется.
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