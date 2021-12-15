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15.12.2021  09:39   Рита Парфенова

Мужчина в горевшей одежде тушил пожар на кухне (фото)

Владелец частного дома потушил пожар до приезда спасателей.

Пожар Харьков: в селе Зидьки горела летняя кухня

34-летний мужчина получил ожоги рук на пожаре в селе Зидьки Чугуевского района. Об этом пишет РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Пожар начался после половины десятого вечера в летней кухне частного домовладения по ул. Бригадной, 1. Там загорелась постель, а когда хозяин стал ее тушить, то и одежда на нем. На помощь мужчине пришла его сестра. Вместе они потушили огонь до приезда спасательного подразделения ГСЧС из Змиева.

В результате мужчина получил ожоги верхних конечностей. Пострадавшего осмотрели медики скорой и госпитализировали в ожоговый центр Харькова.

Причина возникновения пожара выясняется.

Пожар Харьков: в селе Зидьки горела летняя кухня

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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