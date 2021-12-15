В Харькове на станции метро спасли кошку (видео)

Спасательная операция на станции метро Харькова прошла успешно.
Кошка, спасенная на станции метро «Армейская», ищет новую любящую семью, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского метрополитена.
Инцидент произошел вечером 14 декабря. Мяуканье кошки, которая прыгнула на рельсы метрополитена, услышали пассажиры и работники станции. На место были вызваны сотрудники отдела полиции по обслуживанию метрополитена и волонтеры службы Спасение животных Харьков.
Чтобы вытащить животное на поверхность, в сачок насыпали корма и соединили со шваброй. Когда животное попало в сетку, его резко подсекли и достали на поверхность.
Спасенный котенок оказался кошкой, ее назвали Тина. Кошечка она очень ловкая и игривая. Сейчас Тина ищет новый дом. «Если вы хотите, чтобы она стала частицей вашей семьи – звоните по телефону: (095) 478-88-78», – сообщили в метрополитене.
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