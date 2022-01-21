21.01.2022 08:25 Евгений Клочко

Почему кошки делают метки и как с этим бороться: советы ветеринаров

Почему кошки делают метки, разъяснили специалисты ветеринарной клиники, они же предложили варианты решения этой проблемы.

Некоторые владельцы пушистых питомцев ошибочно думают, что если у них живет кошка, а не кот, метить территорию она никогда не будет, а значит, не стоит переживать о появлении в доме неприятного запаха. Но оказывается, что на самом деле это не так. Конечно, коты метят чаще, чем кошки, но это слабое утешение для владельца пушистой «девочки».

Какие причины кошачьих меток

Кошка может метить территорию, если у нее начался период течки. Таким образом она рассчитывает на внимание к своей особе со стороны котов. В данном случае животное будет метить в основном входные двери. Это своего рода сообщение потенциальному партнеру о готовности спариваться.

Кошка также может метить, если ей приходится бороться за «место под солнцем» с каким-то другим животным. В этом случае без кошачьих меток точно не обойтись, редко какая кошка допустит, чтобы на пространство, которое она считает своим, кто-либо предъявлял свои права.

Метить кошка начинает в состоянии стресса. Если животное очень эмоционально отнеслось, допустим, к ремонту, переезду или появлению в доме нового питомца, она станет метить углы и мебель. Таким образом кошка пытается снять напряжение. Одновременно с таким поведением она может отказываться от еды или же, наоборот, переедать.

Метят кошки и от одиночества. Например, долго отсутствует хозяин или ей просто хочется больше развлечений, то есть животное желает, чтобы его замечали, обращали внимание, общались с ним.

Может кошка начать метить территорию и в качестве мести, особенно те из них, кто отличаются злопамятным характером. Они могут мстить за то, что их ругали или воздействовали физически. В этом случае «помеченными» будут хозяйские вещи: обувь и одежда, кровать, где спит обидчик, и любые другие его личные вещи.

Почему кошки делают метки, рассказали в ветеринарной клинике

Специалисты клиники предложили несколько вариантов действия хозяина кошки:

если кошку поймали «на горячем», с ней можно поговорить строгим голосом. Но только не спустя какое-то время – тогда она уже не поймет, в чем провинилась;

можно отпугнуть кошку, обрызгивая ее водой из пульверизатора, например. Здесь также важно поймать момент, когда она только собралась метить;

можно, застав кошку «на месте преступления», воспользоваться шумовым эффектом. Подойдет свисток, колокольчик или любой другой громкий звук;

чтобы отвадить кошку от мест, которые она повадилась метить, их можно обработать с помощью уксуса, стойкого парфюма или эфирного масла цитрусовых;

специальные средства для борьбы с кошачьими метками можно приобрести в зоомагазине или ветеринарной аптеке.

Чтобы кошка не метила территорию, ее можно отнести в ветклинику и стерилизовать. Врач подскажет, в каком возрасте это следует сделать для наилучшего результата. Но прекратит метить она не сразу, а когда придет в норму ее гормональный фон, то есть месяца 2 спустя, а то и 4.