21.01.2022 08:13 Рита Парфенова

В Харькове медики скорой дважды спасли мужчину от клинической смерти

49-летнего харьковчанина живым госпитализировали в лечебное учреждение.

У пациента дважды наступала клиническая смерть, и оба раза медики возвращали его к жизни во время госпитализации в больницу, сообщает РЕДПОСТ.

20 января в службу 103 поступил вывоз «Головокружение». После осмотра и оказания экстренной медицинской помощи согласно установленному предварительному диагнозу «Фибрилляция желудочков», бригада ЭМД 906 в составе фельдшера Дмитрия Рака, фельдшера Ольги Рудик и водителя Юрия Рудкина приняла решение о проведении экстренной госпитализации.

На пути в лечебное учреждение сердце мужчины внезапно остановилось. Не тратя ни секунды, медицинские работники приступили к проведению реанимационных мероприятий, которые закончились возобновлением сердечно-легочной деятельности.

Пока специализированный автомобиль скорой сквозь заторы и усложненное движение продолжал путь в больницу, произошла вторая клиническая смерть. Благодаря высокопрофессиональным и слаженным действиям работников Центра сердечный ритм был вновь восстановлен. Мужчина был госпитализирован в лечебное учреждение.

Раньше мы писали о том, как новый харьковчанин появился на свет благодаря чисто мужской бригаде скорой помощи.