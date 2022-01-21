В Харькове медики скорой дважды спасли мужчину от клинической смерти

49-летнего харьковчанина живым госпитализировали в лечебное учреждение.
У пациента дважды наступала клиническая смерть, и оба раза медики возвращали его к жизни во время госпитализации в больницу, сообщает РЕДПОСТ.
20 января в службу 103 поступил вывоз «Головокружение». После осмотра и оказания экстренной медицинской помощи согласно установленному предварительному диагнозу «Фибрилляция желудочков», бригада ЭМД 906 в составе фельдшера Дмитрия Рака, фельдшера Ольги Рудик и водителя Юрия Рудкина приняла решение о проведении экстренной госпитализации.
На пути в лечебное учреждение сердце мужчины внезапно остановилось. Не тратя ни секунды, медицинские работники приступили к проведению реанимационных мероприятий, которые закончились возобновлением сердечно-легочной деятельности.
Пока специализированный автомобиль скорой сквозь заторы и усложненное движение продолжал путь в больницу, произошла вторая клиническая смерть. Благодаря высокопрофессиональным и слаженным действиям работников Центра сердечный ритм был вновь восстановлен. Мужчина был госпитализирован в лечебное учреждение.
Раньше мы писали о том, как новый харьковчанин появился на свет благодаря чисто мужской бригаде скорой помощи.
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Сегодня лучше действовать по формуле: «Семь раз отмерь…». Любые планы, опирающиеся на дипломатию и сотрудничество, а также связанные с деньгами, лучше всего отложить на потом.
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