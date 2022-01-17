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17.01.2022  11:56   Рита Парфенова

В Харькове медики скорой помощи приняли сложные роды на дому

Новый харьковчанин появился на свет благодаря чисто мужской бригаде скорой помощи

бригада ЭМД 906 в составе фельдшера Леонида Сытник, медсестры Андрея Акимова и водителя Валерия Волтуна

Сложные роды приняла на дому бригада ЭМД 906 в составе фельдшера Леонида Сытник, медбрата Андрея Акимова и водителя Валерия Волтуна, передает РЕДПОСТ.

При рождении у ребенка наблюдалось трехкратное обвитие пуповиной вокруг шеи. Но благодаря высокопрофессиональным действиям медицинских работников Центра роды прошли успешно и в семье харьковчан родился мальчик весом 3030 г, рост 50 см.

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Уже после осмотра и оказания медицинской помощи роженицу вместе с новорожденным госпитализировали в лечебное учреждение.

Напомним, ранее морозной ночью в карете скорой помощи родились два малыша на Харьковщине.
Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  роды, скорая, харьков
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