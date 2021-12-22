22.12.2021 15:05 Виталий Хиневич

Морозной ночью в карете скорой помощи родились два малыша на Харьковщине

Медики бригады скорой помощи приняли роды прямо в служебном автомобиле.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Харьковской области.

Отмечается, что 21 декабря бригада скорой помощи №410 в составе фельдшера Ярослава Магды, медбрата Андрея Москалика и водителя Виталия Еремина предоставила медицинскую помощь роженице и приняла роды в служебном автомобиле.

Кроме этого сообщается, что бригада скорой помощи №402 в составе фельдшера Ольги Солохи, медицинской сестры Юлии Чабан и водителя Геннадия Ткаченко оказала квалифицированную медицинскую опеку, в результате которой родился малыш.

Напомним, ранее бригада медиков "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" вовремя подоспела на вызов к беременной женщине , когда у неё начались роды.