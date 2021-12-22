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22.12.2021  15:05   Виталий Хиневич

Морозной ночью в карете скорой помощи родились два малыша на Харьковщине

Медики бригады скорой помощи приняли роды прямо в служебном автомобиле.

В Харькове родились дети в машине скорой помощи
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Харьковской области.
 
Отмечается, что 21 декабря бригада скорой помощи №410 в составе фельдшера Ярослава Магды, медбрата Андрея Москалика и  водителя Виталия Еремина предоставила медицинскую помощь роженице и приняла роды в служебном автомобиле. 
 
Рождение малышей в скорой помощи
 
Кроме этого сообщается, что бригада скорой помощи №402 в составе фельдшера Ольги Солохи, медицинской сестры Юлии Чабан и водителя Геннадия Ткаченко оказала квалифицированную медицинскую опеку, в результате которой родился малыш.
 
В скорой помощи родился ребенок в скорой помощи
 
Напомним, ранее бригада медиков "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" вовремя подоспела на вызов к беременной женщине, когда у неё начались роды.
 
Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  скорая помощь, рождения детей, происшествие, харьков
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