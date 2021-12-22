В мэрии Харькова созданы новые службы и управления

Изменения произошли в структуре исполнительных органов мэрии Харькова
Соответствующее решение было принято сегодня, 22 декабря, на сессии Харьковского городского совета. «За» проголосовал 61 депутат, сообщает РЕДПОСТ.
В частности, в структуре горсовета созданы два новых подразделения:
Также Управление по строительству, ремонту и реконструкции Департамента строительства и дорожного хозяйства было переименовано в Управление по строительству, ремонту и реконструкции Департамента жилищно-коммунального хозяйства.
Напомним, девятая внеочередная сессия Харьковского городского совета 8-го созыва проходит сегодня, 22 декабря, в сессионном зале горсовета. На повестке дня – 42 вопроса, основным из которых является бюджет Харькова на 2022 год, а также «Разное».
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