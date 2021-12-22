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22.12.2021  14:50   Рита Парфенова

В мэрии Харькова созданы новые службы и управления

Изменения произошли в структуре исполнительных органов мэрии Харькова

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Соответствующее решение было принято сегодня, 22 декабря, на сессии Харьковского городского совета. «За» проголосовал 61 депутат, сообщает РЕДПОСТ.

В частности, в структуре горсовета созданы два новых подразделения:

  • Служба по вопросам публичных закупок - подразделение создано для обеспечения прозрачного использования бюджетных средств и администрирования закупочного процесса. Служба была организована в связи со вступлением в силу изменений, внесенных в Закон Украины «О публичных закупках».
  • Управление коммуникаций в структуре Департамента бюджета и финансов. Подразделение создано в целях информационного сопровождения бюджетного процесса, подготовки аналитических материалов об исполнении бюджета и их дальнейшем освещении в средствах массовой информации.

Также Управление по строительству, ремонту и реконструкции Департамента строительства и дорожного хозяйства было переименовано в Управление по строительству, ремонту и реконструкции Департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, девятая внеочередная сессия Харьковского городского совета 8-го созыва проходит сегодня, 22 декабря, в сессионном зале горсовета. На повестке дня – 42 вопроса, основным из которых является бюджет Харькова на 2022 год, а также «Разное».


 

Источник:   ХГС
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков
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