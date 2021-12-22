22.12.2021 14:44 Евгений Клочко
Новая почта в Харькове установила примерочную в отделении
Новая почта успешно протестировала примерочные и планирует установить их во всех своих отделениях.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу компании.
Стоит отметить, что пилотный проект был запущен осенью и охватил 50 отделений Киева, Львова, Одессы, Харькова и 15 областных и районных центров. Для пилота компания выбрала отделения из разных регионов Украины, которые имели нужную площадь, чтобы подробнее изучить клиентский опыт.
Все примерочные Новой почты оборудованы вешалками для одежды, стулом и зеркалом в полный рост. Они размещаются в клиентской зоне отделений. В Харькове примерочная оборудована в отделении №138, которое расположено на Новых Домах по проезду Стадионному, 13
Как воспользоваться
В отделении клиент может примерить вещи в примерочной перед оплатой посылки с одеждой или обувью. Перед этим оператор проверит содержимое отправления и количество вещей в нем. На примерку можно взять не больше одной вещи одновременно. Если все подошло, клиент оплачивает посылку, если нет – оформляет отказ.
Напомним, Новая почта протестировала доставку посылок
при помощи беспилотного летательного аппарата. Аппарат преодолел расстояние в 500 километров с общей массой груза белее 2 килограмм.
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