22.12.2021 14:44 Евгений Клочко

Новая почта в Харькове установила примерочную в отделении

Новая почта успешно протестировала примерочные и планирует установить их во всех своих отделениях.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу компании.

Стоит отметить, что пилотный проект был запущен осенью и охватил 50 отделений Киева, Львова, Одессы, Харькова и 15 областных и районных центров. Для пилота компания выбрала отделения из разных регионов Украины, которые имели нужную площадь, чтобы подробнее изучить клиентский опыт.

Все примерочные Новой почты оборудованы вешалками для одежды, стулом и зеркалом в полный рост. Они размещаются в клиентской зоне отделений. В Харькове примерочная оборудована в отделении №138, которое расположено на Новых Домах по проезду Стадионному, 13

Как воспользоваться

В отделении клиент может примерить вещи в примерочной перед оплатой посылки с одеждой или обувью. Перед этим оператор проверит содержимое отправления и количество вещей в нем. На примерку можно взять не больше одной вещи одновременно. Если все подошло, клиент оплачивает посылку, если нет – оформляет отказ.

Напомним, Новая почта п ротестировала доставку посылок при помощи беспилотного летательного аппарата. Аппарат преодолел расстояние в 500 километров с общей массой груза белее 2 килограмм.