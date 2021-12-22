22.12.2021 14:31 Рита Парфенова

Три десятка харьковчан получат премии горсовета

Премию Харьковского городского совета 2021 года за весомый вклад в решение социально-экономических вопросов и развитие местного самоуправления получат 29 харьковчан.

Такое решение принято на 9-й внеочередной сессии Харьковского городского совета 8-го созыва. За него проголосовали 57 депутатов, сообщает РЕДПОСТ.



На присуждение премии в 2021 году было выдвинуто 29 кандидатур. Среди них - представители уличных комитетов, коллективы государственного предприятия «Завод им. В.А. Малышева» и Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия», директора учебных учреждений, главные врачи больниц, руководители Центра социально-психологическй реабилитации детей и Городского центра социальных служб «Доверие», рабочие предприятий «Харьковблагоустройство», «Горсвет», «Харьковские тепловые сети», руководство Харьковского муниципального культурного центра и Центральной библиотеки им. А.П. Чехова, а также другие харьковчане, которые много лет посвятили профессии, помощи людям и развитию Харькова.



Полный список лауреатов премии можно посмотреть здесь.



Ежегодная премия Харьковского городского совета была учреждена в 2009 году, и за это время ее присудили 375 лауреатам. Ей награждают зп весомый вклад в решение социально-экономических вопросов и развитие местного самоуправления в десяти номинациях: «Развитие самоорганизации населения»; «Промышленность, предпринимательство, строительство, транспорт и связь»; «Образование и наука»; «Здравоохранение и социальная защита»; «Развитие физической культуры и спорта»; «Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство и экология»; «Творческие достижения»; «Укрепление международных связей»; «Правовое обеспечение деятельности местного самоуправления и укрепление правопорядка»; «Журналистика и средства массовой информации».

Напомним, девятая внеочередная сессия Харьковского городского совета 8-го созыва проходит сегодня, 22 декабря, в сессионном зале горсовета. На повестке дня – 42 вопроса, основным из которых является бюджет Харькова на 2022 год, а также «Разное».