В харьковской школе распылили перцовый баллончик (видео)

О чрезвычайном происшествии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, в 96-й школе по улице Генерала Удовиченко хулиган распылил перцовый баллончик. Всех находившихся в школе эвакуировали из помещений. Подробностей пока нет.
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Напомним, ранее мы писали о чрезвычаном происшествии в метро, в ходе которого распылили газ и пытались обокрасть женщину с ребенком.
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