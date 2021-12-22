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22.12.2021  14:15   Дмитрий Колоней

В харьковской школе распылили перцовый баллончик (видео)

О чрезвычайном происшествии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, в 96-й школе по улице Генерала Удовиченко хулиган распылил перцовый баллончик. Всех находившихся в школе эвакуировали из помещений. Подробностей пока нет.

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Напомним, ранее мы писали о чрезвычаном происшествии в метро, в ходе которого распылили газ и пытались обокрасть женщину с ребенком.

 

Тэги:  распылил баллончик, хулиганство, харьков, школа, эвакуация
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