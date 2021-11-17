17.11.2021 15:30 Виталий Хиневич
Новая почта протестировала беспилотную доставку между городами Украины
Компания продолжает тестировать доставку посылок при помощи беспилотного летательного аппарата.
Фото: Новая почта
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Новой почты.
Отмечается, что 17 ноября текущего года компания выполнила уже вторую доставку почтового отправления из Киева во Львов при помощи беспилотника.
Аппарат преодолел расстояние в 500 километров с общей массой груза белее 2 килограмм.
Летательный аппарат может перевозить до 16 килограмм почтового веса и подниматься на высоту до 900 метров. Проводить в небе без подзарядки он может до 12 часов. Дальность канала связи для дистанционного управления составляет 200 километров.
Посылку будут загружать в беспилотник прямо на сортировочном пункте, и отправлять по заданному маршруту.
За ходом полета будет наблюдать оператор Новой почты и в случае необходимости принимать участие в управлении.
В воздухе аппарат ведет себя как настоящий самолет, и умеет распознавать любые препятствия на своем пути. Поэтому такой полет абсолютно безопасен для посылки.
Если испытания и дальше будут проходить успешно, то в следующем году такую услугу предоставят клиентам почтовой компании, которые проживают в крупных городах.
Напомним, Новая почта обзаведется собственной авиакомпанией
. На счету компании будут числиться собственные самолеты, которые будут отправлять международные посылки из аэропортов «Борисполь» и «Львов».
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