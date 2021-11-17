    
Главная Новости Харькова Общество Новая почта протестировала беспилотную доставку между городами Украины
17.11.2021  15:30   Виталий Хиневич

Новая почта протестировала беспилотную доставку между городами Украины

Компания продолжает тестировать доставку посылок при помощи беспилотного летательного аппарата.

Новая почта запустит беспилотную доставку
Фото: Новая почта
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Новой почты. 
 
Отмечается, что 17 ноября текущего года компания выполнила уже вторую доставку почтового отправления из Киева во Львов при помощи беспилотника.
 
Аппарат преодолел расстояние в 500 километров с общей массой груза белее 2 килограмм. 
 
Летательный аппарат может перевозить до 16 килограмм почтового веса и подниматься на высоту до 900 метров. Проводить в небе без подзарядки он может до 12 часов. Дальность канала связи для дистанционного управления составляет 200 километров. 
 
 
Посылку будут загружать в беспилотник прямо на сортировочном пункте, и отправлять по заданному маршруту. 
 
За ходом полета будет наблюдать оператор Новой почты и в случае необходимости принимать участие в управлении. 
 
В воздухе аппарат ведет себя как настоящий самолет, и умеет распознавать любые препятствия на своем пути. Поэтому такой полет абсолютно безопасен для посылки.
 
Если испытания и дальше будут проходить успешно, то в следующем году такую услугу предоставят клиентам почтовой компании, которые проживают в крупных городах.
 
Напомним, Новая почта обзаведется собственной авиакомпанией. На счету компании будут числиться собственные самолеты, которые будут отправлять международные посылки из аэропортов «Борисполь» и «Львов».
 
 
Источник:   Новая почта
 Тэги:  новая почта, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.11 Общество Новая почта принимает заявки на установку почтоматов в подъездах украинцев 23.10 Новости компаний 4 турецких магазина, которые стоит добавить себе в закладки 21.10 Криминал и происшествия Мошенники в Харькове рекламируют фейковую акцию от Новой почты
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 