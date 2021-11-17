17.11.2021 15:30 Виталий Хиневич

Новая почта протестировала беспилотную доставку между городами Украины

Компания продолжает тестировать доставку посылок при помощи беспилотного летательного аппарата.

Фото: Новая почта

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Новой почты.

Отмечается, что 17 ноября текущего года компания выполнила уже вторую доставку почтового отправления из Киева во Львов при помощи беспилотника.

Аппарат преодолел расстояние в 500 километров с общей массой груза белее 2 килограмм.

Летательный аппарат может перевозить до 16 килограмм почтового веса и подниматься на высоту до 900 метров. Проводить в небе без подзарядки он может до 12 часов. Дальность канала связи для дистанционного управления составляет 200 километров.

Посылку будут загружать в беспилотник прямо на сортировочном пункте, и отправлять по заданному маршруту.

За ходом полета будет наблюдать оператор Новой почты и в случае необходимости принимать участие в управлении.

В воздухе аппарат ведет себя как настоящий самолет, и умеет распознавать любые препятствия на своем пути. Поэтому такой полет абсолютно безопасен для посылки.

Если испытания и дальше будут проходить успешно, то в следующем году такую услугу предоставят клиентам почтовой компании, которые проживают в крупных городах.

Напомним, Новая почта обзаведется собственной авиакомпанией . На счету компании будут числиться собственные самолеты, которые будут отправлять международные посылки из аэропортов «Борисполь» и «Львов».