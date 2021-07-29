Новая почта начала доставлять товары из онлайн-магазинов Турции

На доставку товаров из турецких онлайн-магазинов введен специальный тариф.
Теперь заказать товары в Украину можно напрямую через сайт NP Shopping, об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу компании.
Кроме того, на доставку будет постоянно действовать специальный выгодный тариф - чем больше вес посылки, тем меньше стоимость доставки.
Для расчета этой стоимости есть онлайн-калькулятор на сайте NP Shopping.
Как именно заказать товары:
1. зарегистрируйтесь на платформе NP Shopping. Для этого потребуются лишь ФИО, номер телефона и адрес электронной почты.
2. после в личном кабинете вы увидите свой адрес для шоппинга в Турции и других странах.
3. выберите интернет-магазин,
закажите товар онлайн и укажите этот адрес (из пункта 1) в качестве адреса доставки.
4. в личном кабинете NP Shopping зарегистрируйте трекинг-номер, который вы получили от интернет-магазина.
5. выберите нужное отделение "Новой почты" или почтомат в Украине, или укажите адресную доставку курьером.
Эта программа также действует для США, Германии, Великобритании, Польши и Китая.
К слову, заказать доставку свидетельства о рождении можно Укрпочтой. Услуга доступна для всех родителей новорожденных, получающих услугу еМалятко.
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