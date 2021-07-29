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29.07.2021  17:34   Рита Парфенова

Два дня на Салтовке будет затруднено движение

По Салтовскому шоссе 30 и 31 июля будет закрыто движение транспорта.


Фото из открытых источников

В районе 602 микрорайона по Салтовскому шоссе два дня будет закрыто движение транспорта, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.

Движение будет запрещено в связи с капитальным ремонтом проезжей части и тротуара на Юбилейном проспекте.

В частности, 30 июля с 8:00 до 20:00 будет запрещено движение транспорта по Салтовскому шоссе, на участке от ул. Медицинской до ул. Драгоманова при движении в сторону ул. 7-й Гвардейской армии.

А 31 июля с 8:00 до 20:00 будет запрещено движение транспорта по Салтовскому шоссе, на участке от ул. Драгоманова до ул. Медицинской при движении в сторону пр. Тракторостроителей.

Для объезда закрытого участка будет организовано двустороннее движение транспорта по полосе встречного направления.

Источник:   ХГС
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
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