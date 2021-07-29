29.07.2021 17:34 Рита Парфенова

Два дня на Салтовке будет затруднено движение

По Салтовскому шоссе 30 и 31 июля будет закрыто движение транспорта.



Фото из открытых источников

В районе 602 микрорайона по Салтовскому шоссе два дня будет закрыто движение транспорта, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.

Движение будет запрещено в связи с капитальным ремонтом проезжей части и тротуара на Юбилейном проспекте.



В частности, 30 июля с 8:00 до 20:00 будет запрещено движение транспорта по Салтовскому шоссе, на участке от ул. Медицинской до ул. Драгоманова при движении в сторону ул. 7-й Гвардейской армии.

А 31 июля с 8:00 до 20:00 будет запрещено движение транспорта по Салтовскому шоссе, на участке от ул. Драгоманова до ул. Медицинской при движении в сторону пр. Тракторостроителей.



Для объезда закрытого участка будет организовано двустороннее движение транспорта по полосе встречного направления.