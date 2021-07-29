Два дня на Салтовке будет затруднено движение

По Салтовскому шоссе 30 и 31 июля будет закрыто движение транспорта.
В районе 602 микрорайона по Салтовскому шоссе два дня будет закрыто движение транспорта, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.
Движение будет запрещено в связи с капитальным ремонтом проезжей части и тротуара на Юбилейном проспекте.
В частности, 30 июля с 8:00 до 20:00 будет запрещено движение транспорта по Салтовскому шоссе, на участке от ул. Медицинской до ул. Драгоманова при движении в сторону ул. 7-й Гвардейской армии.
А 31 июля с 8:00 до 20:00 будет запрещено движение транспорта по Салтовскому шоссе, на участке от ул. Драгоманова до ул. Медицинской при движении в сторону пр. Тракторостроителей.
Для объезда закрытого участка будет организовано двустороннее движение транспорта по полосе встречного направления.
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